El PS i la UHA consideren que la llei òmnibus "no dona resposta" als problemes del sector turístic

Els sociademòcrates i els hotelers s'han reunit avui en una reunió telemàtica

Actualitzada 07/01/2021 a les 17:32

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata i la Unió Hotelera d'Andorra s'ha reunit avui telemàticament per a tractar la darrera llei de noves mesures urgents i excepcionals que el Govern va aprovar per fer front a la crisi provocada per la Covid-19. Els socialdemòcrates, encapçalats pel president del grup parlamentari, Pere López, i els representants dels hotelers han analitzat conjuntament la situació del sector turístic i les mesures de la llei, que segons ells "no dona resposta" a les necessitats d'aquest. El PS ha lamentat que durant la redacció i el treball de la llei òmnibus "no hi hagués interlocució amb els representants dels diferents sectors econòmics" vinculats al turisme i López ha demanat que es treballi "amb noves propostes i solucions, sigui per via reglamentària o per via de modificació legal". Així mateix, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha insistit que cal revisar la reglamentació de les suspensions temporals dels contractes de treball i de les vacances "perquè hi ha hagut un canvi de les regles i això està posant en moltes dificultats" i els hotelers han expressat de nou la seva disconformitat amb l'obligació de mantenir un 25% de la plantilla fora de l'ERTO.