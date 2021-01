El 90% dels enquestats per l'OBSA creu en el canvi climàtic

El mateix percentatge considera que és conseqüència de l'activitat humana

Actualitzada 07/01/2021 a les 10:41

Redacció Andorra la Vella

L'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA) ha publicat els resultats de l'enquesta de 'Recurs hídric i estratègies d'adaptació al canvi climàtic' del projecte Piragua en la qual es destaca que el 90% dels enquestats creuen en el canvi climàtic, mentre que un 9% en té dubtes i un 1% no hi creu. En aquest sentit, un 91% d'aquells que han respost a l'enquesta consideren que la causa del canvi climàtic és forçat per l'activitat humana, mentre que un 18% creu que és natural. També destaca que una de les conseqüències més importants del canvi climàtic serà l'augment de l'altitud de la cota de neu.



En la mateixa enquesta s'ha destacat que un 91% de les persones desconeix el preu del metre cúbic d'aigua, i un 84% la quantitat que n'utilitza, mentre que el 61% no sap què paga en aquest concepte. En un hipotètic cas d'escassetat d'aigua, les persones enquestades consiederen que s'hauria de donar prioritat d'accés al sector domèstic, seguit de l'agricultura.



Finalment, els enquestats creuen que reduir les pèrdues d'aigua de la xarxa i fomentar l'estalvi en tots els sectors ha de ser la màxima prioritat en l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic, així com limitar el creixement urbà i fomentar l'educació sobre aquesta temàtica.