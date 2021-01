Dos vehicles s'accidenten a les Bordes d'Envalira per una placa de gel

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:34

El fred i el gel d’aquests darrers dies va provocar un accident de circulació ahir al matí, a la carretera que va a les Bordes d’Envalira. Així ho van confirmar el cos de bombers, que van informar d’un avís quan passaven 20 minuts de les 10 del matí. El motiu va ser que dos turismes van patir un xoc a causa d’una placa de gel en la citada carretera.



El sinistre, que es va provocar després que rellisquessin per la calçada i acabessin impactant contra un fanal proper i un quadre de llum, només va deixar danys materials, tant pel que fa al mobiliari urbà com en els mateixos cotxes. Segons va explicar l’oficial de guàrdia, Xavier Nuez, fruit dels danys en els turismes, el terra va quedar amb líquid i sobretot amb oli, que juntament amb les baixes temperatures i les plaques de gel convertien la carretera en molt perillosa. Per aquest motiu, des del cos de bombers es va fer fins a 3 intervencions per tal de mitigar l’efecte lliscant provocat per l’accident i el glaç. Concretament, es va intervenir en dues ocasions al llarg del matí i es va fer una tercera actuació al capvespre, abans que es pongués el sol, per tal d’evitar que es produís cap altre sinistre en la mateixa zona a causa del ferm de la calçada.