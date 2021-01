Catalunya detecta un cas de la soca britànica

La consellera de Salut remarca que hi pot haver més afectats de la variant considerada més contagiosa

Actualitzada 07/01/2021 a les 13:39

Redacció Andorra la Vella

La consellera de Salut catalana, Alba Vergés, ha anunciat que ahir es va detectar un cas de contagi de la Covid-19 de la soca britànica el que confirma que aquesta variant del SARS-CoV-2 considerada més infecciosa ha arribat a Catalunya "i no es descarta que hi pugui haver més". Vergés ha manifestat que és "molt probable" que hi hagi més malalts contagiats per aquest tipus del virus perquè ja s'han diagnosticats molts casos d'aquesta variant a tota Europa i a diversos punts d'Espanya, en la compareixença d'aquest matí posterior a la reunió del Procicat.



Alba Vergés ha informat que la persona afectada per la soca britànica no està ingressada perquè no presenta una clínica greu i que s'està fent l'estudi epidemiològic d'aquest positiu. La consellera catalana no ha volgut donar detalls de la zona concreta on ha estat diagnosticat el positiu amb el virus provenent del Regne Unit.



Confinament municipal

Catalunya ha tornat a aplicar des d'avui el tancament perimetral que impedeix sortir sense motius justificats dels municipis i que ha posat punt final a l'assimilació de l'Alt Urgell i Andorra per permetre els desplaçaments. La consellera de Sanitat ha recordat que les mesures estaran vigents fins al 17 de gener amb l'objectiu de reduir la incidència de la Covid que avui deixa 1.225 casos nous i que dilluns i dimarts han superat els 4.200 positius. Vergés ha recalcat que la situació és molt complicada perquè hi ha 2.167 ingressats a planta per coronavirus, un centenar més diari que "és preocupant" i 418 pacients amb el virus a l'UCI.



La Generalitat ha assenyalat que ja s'han posat més de 25.000 vacunes a Catalunya, un 55% a residències de gent gran, i que s'ha registrat un 5,7% de persones que han rebutjat l'administració de l'antídot entre geriàtrics i personal de la salut. El percentatge més elevat de rebuig a la immunització és l'11,74% de Lleida. Alba Vergés ha indicat que dilluns començarà a arribar la vacuna de Moderna, autoritzada ahir per la Unió Europea, amb 5.800 unitats inicials i la previsió és rebre 100.000 dosis les properes setmanes a Catalunya.

