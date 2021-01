Caiguda del 63% dels visitants a les activitats de FEDA Cultura

L'MW Museu de l'Electricitat i el Camí hidroelèctric d'Engolasters van rebre un total de 2.500 visitants durant el 2020

Actualitzada 07/01/2021 a les 11:58

Redacció Andorra la Vella

L'MW Museu de l'Electricitat i el Camí hidroelèctric d'Engolasters van rebre el 2020 un total de 2.500 visitants, la qual cosa suposa una caiguda del 63% respecte el 2019. Així ho ha explicat FEDA Cultura en el balanç de l'any, en el qual han destacat que les seves activitats han estat clarament marcades pels efectes de la pandèmia.



En el cas del museu, hi van haver 1.600 visitants, un 71% menys que l'any anterior. Les xifres reflecteixen l'impacte del tancament de les activitats durant els mesos de confinament, així com l'anul·lació de les activitats escolars al museu, que habitualment representen el principal públic de les exposicions que s'hi fan. Les visites a les entranyes de la central hidroelèctrica, i les Nits d’estiu als Museus que s’havien programat al museu també s’han vist anul·lades.



Per la seva banda, tot i la caiguda del 25% dels visitants, el Camí hidroelèctric d'Engolasters ha pogut mantenir les seves ofertes culturals amb aforament limitat. S'han pogut fer les habituals visites guiades així com les nits d'estiu, amb prop de 900 persones.



A més, FEDA Cultura ha ofert dos concerts a càrrec de Guitar Bellows i els Odara Trio, l’espectacle Dones d’aigua i la visita teatralitzada pel camí. Aquestes dues últimes han tingut una excel·lent acollida i es va decidir duplicar les sessions.