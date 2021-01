Els Pastorets més atípics viuen la seva darrera funció en una temporada diferent

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:34

Redacció Sant Julià de Lòria

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria viuran aquesta tarda la darrera representació de la temporada. Sota unes estrictes mesures de seguretat, que han limitat l’aforament de les funcions, el Centre Cultural i de Congressos Lauredià acollirà la darrera funció després de les que es van celebrar els dies 26 i 27 de desembre de l’any passat, i el 2 i 3 de gener.



Així doncs, l’obra de Folch i Torres va viure la 27a edició de manera consecutiva a la parròquia laurediana. Sota la direcció de Juanma Calero, els espectadors podran veure, per darrera vegada, aquesta revisió que empra sistemes audiovisuals per tal de donar un toc de modernitat al tradicional text, que representa la lluita d’en Lluquet i en Farigola per evitar que Satanàs i les seves fures s’acabin imposant al bé i conquistant totes les esferes del món digital.

#2 Meritxell

(06/01/21 08:08)



#1 Waiting for Godot.

(06/01/21 07:56)