Els casos actius s'eleven a 639 amb la detecció de 59 positius

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:27

Redacció Andorra la Vella

Els casos actius de coronavirus s’eleven a 639 amb la detecció durant l’última jornada de 59 nous positius. Així ho va informar ahir el ministeri de Salut, que va exposar que la xifra de casos totals des de l’inici de la pandèmia augmenta a 8.308, dels quals 7.451 corresponen a la segona onada. Quant al nombre de recuperacions, el Govern va manifestar que s’han incrementat fins a un total de 7.585 des de l’inici de la pandèmia.



L’hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb el mateix nombre d’ingressats per Covid que dilluns, tot i que ahir hi va haver un trasllat de la planta a la unitat de cures intensives durant l’última jornada. Amb aquest, són cinc els pacients que estan a l’UCI, dels quals dos es troben sota ventilació mecànica. El Cedre es manté amb nou residents de Salita afectats pel brot al centre sociosanitari.



Finalment, van destacar que ja no hi ha cap aula sota vigilància activa arran del període de vacances de Nadal. No obstant això, sí que queden tretze classes que estan sota vigilància passiva per a la detecció d’algun positiu.



Represa activitat escolar

Els ministeris d’Educació i Salut van indicar que el retorn a les escoles després de les festes de Nadal es farà de manera progressiva per als majors de 16 anys. Els alumnes i el personal docent de Batxillerat, Formació Professional i Universitat reprendran les classes presencials el dilluns 11 de gener, mentre que els dies 7 i 8 aquests estudiants rebran les classes virtualment. No hi haurà canvis per als escolars de maternal i primera i segona ensenyança, que dijous reprendran les classes presencialment.



La mesura s’emmarca en l’estratègia per contenir la propagació del virus entre la població escolar. Entre elles també hi ha la de reactivar els cribratges setmanals per als estudiants de Formació Professional, els de Batxillerat i els universitaris.