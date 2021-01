El PS recorda que no es pot sancionar els esquiadors de muntanya a pistes

El partit treu pit pel fet que el nou reglament de l’‘skimo’ no ho contempla pel seu requeriment

El Partit Socialdemòcrata (PS) i el grup parlamentari socialdemòcrata van recordar ahir en un comunicat, arran de l’entrada en servei dilluns del forfet Natura, que “l’única disposició legal que obliga a disposar d’un forfet és el fet d’accedir, utilitzar, un mitjà de transport en el si d’un domini esquiable”. En aquest sentit, van apuntar que les obligacions i les sancions només es poden imposar via llei i no pas per via reglamentària, per la qual cosa, el reglament de l’esquí de muntanya no contempla la imposició de sancions. Els socialdemòcrates van insistir que amb l’actual redactat del reglament “no es

#2 JM

(06/01/21 08:24)



#1 Meritxell

(06/01/21 08:07)