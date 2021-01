El comerç es queixa de l'estratègia catalana

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:14

CALDEA NO OBRE EL TERMOLÚDIC

Caldea no obrirà el termolúdic el dia 9 de gener, com estava previst, fins que les autoritats sanitàries dels mercats de proximitat permetin l’arribada de turistes a Andorra. Així ho van confirmar en un comunicat, en el qual van assegurar que el centre termal ja comptava amb totes les instal·lacions i els serveis preparats. No obstant això, les recents restriccions imposades per Catalunya han fet que la direcció n’hagi decidit ajornar la reobertura per a més endavant.

Les noves mesures decretades per la Generalitat de Catalunya tornen a posar en escac el sector comercial del Principat. A més a més, aquest nou confinament municipal que, tal com va sortir publicat ahir al Butlletí Oficial del govern català, tindrà una durada de deu dies prorrogables, va agafar per sorpresa els botiguers andorrans. Així ho va manifestar la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, Sònia Yebra, que va afirmar que “aquest nou tancament no ens l’esperàvem”.Yebra va mostrar contrarietat davant els canvis sobtats de mesures que emprèn la Generalitat i va recordar que “el 18 de desembre, ja van fer marxar enrere” en clara referència al canvi de criteri que va tenir l’executiu català, que primer va asseverar que hi podria haver turisme amb reserva hotelera o viatge a segona residència a Andorra, per després, just l’endemà, negar aquesta possibilitat. Un fet que, segons la presidenta dels comerciants, va perjudicar la campanya de Nadal.Sobre el nou tancament, Yebra va comentar que “espero que aquesta estratègia que emprenen ara (en referència a Catalunya) els serveixi per controlar la pandèmia. Però cal que tinguin una estratègia clara pel que fa a la situació amb Andorra i no aquesta incertesa que hi ha actualment”. A més a més, va criticar que els dubtes generats pel confinament perimetral català van provocar que “molta gent de la resta d’Espanya que hauria vingut no ho van fer al no saber si podien arribar” tot travessant la comunitat catalana.Sense perspectives d’arribada de visitants durant les pròximes setmanes, la presidenta dels comerciants no va dubtar a qualificar les xifres que s’estan aconseguint durant aquesta campanya de Nadal com a “molt dolentes”. Pel que fa a si tenien contactes amb el Govern per tal d’abordar la situació del sector, Yebra va indicar que “cal veure a finals de setmana, perquè hi ha els Reis entremig”, però que no es descartava una trobada amb l’executiu a finals d’aquesta setmana o primers de la vinent.