Autea condemna l'agressió a un noi amb autisme que es va produir en un barri de Barcelona

Autea, l’associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra, va condemnar l’agressió que va patir un noi amb autisme diumenge a Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona. En un tuit, l’entitat va mostrar la seva condemna i total rebuig a l’agressió i van compartir el manifest de rebuig que va fer l’associació catalana, Aprenem. Concretament, Autea va manifestar que “subscrivim tot el que recull l’escrit, lamentant que actes com aquest se segueixin produint a la nostra societat”. En el document, de 6 punts, es demanava a les autoritats que anessin fins al final per tal d’esclarir els motius que havien portat un grup de joves a agredir físicament i robar a un altre. A més a més, van demanar a les institucions un reforç pel que fa a les polítiques per mitigar l’exclusió que pateixen les persones que tenen trastorns de l’espectre autista. Així mateix, van denunciar que fins a sis de cada deu nens i nenes que pateixen aquest tipus de trastorn o alguna de les seves variants són víctimes d’assetjament o d’abús escolar.

