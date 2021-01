Les vendes d'Andorcarn van caure més del 50 per cent

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:08

TREBALL DEMANA A ANDBUS MÉS INFORMACIÓ FINANCERA

La inseguretat continua planant en la plantilla d’Andbus, que tenia previst acomiadar 27 persones perquè la falta de turistes impedeix a l’empresa mantenir el nombre de trajectes i de viatgers per mantenir el personal. Inspecció de Treball va aturar els acomiadaments per disposar de més informació de l’empresa pel que fa als ingressos i despeses. Ara ha demanat vuit dies més i nova documentació per donar una resposta definitiva.

Andorcarn, el principal majorista del sector carni andorrà, justifica la quinzena d’acomiadaments que va executar el darrer dia de l’any passat a la caiguda de les comandes. Jordi Martí, gerent de la catalana Mafrica –que des del 2018 controla l’empresa del Principat–, va remarcar ahir que alguns mesos la facturació ha caigut “més del 50%, i en una situació de tanta incertesa a vegades no hi ha més remei que adoptar mesures difícils per assegurar el futur de l’empresa i dels mateixos treballadors”.Mafrica, que té la seu a Sant Joan de Vilatorrada, disposa de la majoria al consell d’administració després de la venda de l’anterior propietari, Antoni Santacreu. Martí va recordar que la situació de pandèmia fa que les demandes del sector de la restauració, hotels, pistes –i alguns clients directament tancats–, ha afectat Andorcarn, “que tot i ser una companyia sanejada, hem de pensar en la subsistència per quan l’economia millori tornar a créixer i a contractar personal. El que seria imprudent és menjar-nos ara el fons de l’empresa, seria un procediment erroni de cara al futur”.Martí entén la impopularitat de la decisió i va explicar que s’havia adoptat abans que el Govern anunciés l’allargament dels ERTO: “Al març es va fer una planificació i s’ha seguit davant l’actual situació d’incertesa que fa que, de moment, l’escenari sigui molt negatiu”.Andorcarn tenia 54 empleats. Martí va preferir no aprofundir en el fet d’anunciar els acomiadaments el 31 de desembre, insinuant que era una decisió que es coneixia i recordant que els ERTO acabaven precisament a final de l’any passat. “Hem actuat amb transparència, no s’ha regatejat i s’ha pagat de manera correcta”.Tanmateix, els treballadors no han rebut la part dels l’ERTO que pertoca a la CASS del mes de desembre per problemes amb la documentació. Sí que han cobrat el percentatge que correspon a l’empresa.Fonts properes a la plantilla van mostrar certa comprensió amb els motius que al·lega Mafrica, encara que van atribuir els problemes no només a la pandèmia sinó a la falta d’adaptació a un mercat tan específic con l’andorrà. “Abans Andorcarn tenia un tracte més personalitzat amb els clients i ara es fan les coses de manera diferent, perquè Andorra és diferent i moltes empreses que venen de fora no ho saben veure”. Les mateixes fonts van indicar que hi ha malestar perquè hi ha carnicers a qui a vegades se’ls fa fer de repartidors i que no es respecten els llocs de treball amb aquesta mobilitat. La queixa és més genèrica i hi ha neguit perquè alguns negocis compren a proveïdors estrangers “que no deixen un euro a Andorra”.