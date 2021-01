Les temperatures negatives d'aquests dies no es veien des de feia tres anys

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:27

El servei de meteorologia d’Andorra va informar que ahir, a les 9 del matí, totes les estacions meteorològiques del país registraven valors negatius de temperatura; un fet que no es produïa des del febrer del 2018, fa gairebé tres anys, quan es van registrar valors similars a la Borda Vidal o al Roc de Sant Pere. Segons el mapa del servei, la temperatura més baixa es va produir a les Fonts d’Arinsal, on el termòmetre va davallar fins als 14,4 graus centígrads negatius; a l’altre costat, tot i que també estant sota zero, el valor més alt va ser al mesurador que hi ha a les instal·lacions de FEDA, a la Margineda.



Des del Servei de Meteorologia van informar que la matinada més freda serà la que es produirà entre dimarts i dimecres, a causa que l’aturada del vent afavorirà un descens en els termòmetres que es pot situar dos graus per sota de les mínimes que es van registrar ahir. Per contra, les màximes també augmentaran.