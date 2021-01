Les detencions per alcoholèmia van caure un 21% l'any passat

La policia va arrestar l’any passat 375 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:10

Eduard Piera Andorra la Vella

El total de detencions que la policia va practicar per superar la taxa penal d’alcoholèmia permesa durant l’any 2020 va ser de 375. Així es desprèn dels balanços de detencions setmanals que el cos d’ordre va publicar al llarg de l’any passat. Les restriccions de la mobilitat a conseqüència de la pandèmia de coronavirus han fet reduir en un 21,5% el nombre d’arrestos per conduir begut respecte als que es van fer al llarg del 2019, que van ser 478.



Malgrat el descens experimentat, el perfil de les persones que van ser detingudes és molt similar a les que es van arrestar ara dos anys. Cal tenir en compte que els homes continuen sent els que més superen la taxa penal d’alcoholèmia permesa, ja que de les 375 detencions, un total de 324 van ser persones del sexe masculí, per les 51 dones que van ser arrestades. Pel que fa al seu origen, la immensa majoria dels detinguts continuen sent nacionals i residents al país. Així doncs, fins a 339 persones amb aquesta condició van ser arrestats, mentre que només 36 dels detinguts no tenien la seva residència legal fixada al Principat.



La franja d’edat és un altre dels ítems que tampoc pateix gaires variacions en la comparativa de dades entre el 2019 i el 2020. El col·lectiu de persones més joves és el més infractor, i gairebé la meitat de les detencions que es van fer van ser de conductors que tenien entre 18 i 30 anys. En total es van arrestar 166 persones en aquesta franja d’edat.



Cal destacar, però, que cada cop hi ha menys diferència amb el següent tall d’edat, que va entre els 31 i els 50, que van ser de 150 detencions. També cal tenir present que els majors de 50 anys, tot i ser els que menys sancions reben, en el moment de fer-los la prova són els que presenten valors més elevats.



Un altre dels ítems estudiats és el valor amb el qual es va superar la taxa en el moment del control efectuat per la policia. Així doncs, el 42% de les detencions per superar el límit permès en alcoholèmia va ser de persones que van donar una taxa d’entre 1,01 i 1,5. Van ser 82 els arrestats amb una taxa d’entre el 0,8 i l’1 i 88 entre l’1,5 i 2. Van ser els 46 conductors que van superar la taxa de dos.



El perfil de l’infractor

El perfil de la persona que acaba sent sancionada i detinguda per superar la taxa penal d’alcoholèmia permesa és el d’un home, que es troba entre els 18 i els 30 anys d’edat i que té la residència fixada al Principat. A més a més, en el moment de donar positiu per alcoholèmia, la dada registrada se situa entre un punt i l’1,5.