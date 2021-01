La temporada d'hivern penja d'un fil per les restriccions

Actualitzada 05/01/2021 a les 05:57

EL PS VOL SABER LA PREVISIÓ TURÍSTICA

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va tramitar ahir una pregunta oral per conèixer les previsions del Govern sobre l’arribada de turistes i esquiadors. López considera que aquest tema s’ha de tractar de manera “inevitable” al ple del Consell General del dia 14 de gener, ja que assegura que l’executiu “no ha complert” amb els anuncis fets i això provoca “importants afectacions” a l’economia del país. D’aquesta manera, vol fer arribar les queixes i preocupacions del sector turístic en relació amb els anuncis fets pel Govern “de manera precipitada”.

La temporada d’hivern penja d’un fil. La decisió de la Generalitat de tornar al confinament municipal durant tota la setmana a partir de dijous i la poca probabilitat que França obri les estacions d’esquí els propers dies fan trontollar el sector turístic del país. A més, a les noves restriccions se suma l’anunci del conseller d’Interior català, Miquel Sàmper, que a causa de l’expansió del virus durant les festes de Nadal al territori veí del sud, la comarca de l’Alt Urgell deixarà d’estar equiparada al Principat almenys fins al 17 de gener.D’aquesta manera, la mobilitat entre territoris queda reduïda únicament per a motius laborals, sanitaris i educatius, sempre amb justificació i presentant el certificat d’autoresponsabilitat, i també queda prohibit desplaçar-se a segones residències o fer visites a familiars. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va exposar ahir en roda de premsa que s’havia assabentat pels mitjans de comunicació de les noves mesures a Catalunya, però va defensar que “aquestes actuacions es prenen molt ràpidament depenent de la situació” i “era previsible que poguessin passar coses si no es controlava la pandèmia en els països veïns”. I va afirmar que durant els pròxims dos mesos i fins que es contingui el rebrot del virus i la vacunació estigui més avançada, “patirem una mica”.A més, el portaveu del govern gal, Gabriel Attal, va manifestar que França veu “poc probable” poder obrir les estacions el 7 de gener, la data que s’havien fixat al desembre per posar en marxa els remuntadors. Així, França fa marxa enrere en la seva previsió per donar el tret de sortida a la temporada d’esquí a causa de l’empitjorament de les dades sanitàries. Attal no va posar sobre la taula cap data de possible obertura de les instal·lacions.Des de la Unió Hotelera (UHA) van criticar la inacció del Govern davant la situació actual a Andorra a causa de la pandèmia i van sol·licitar que l’executiu modifiqui la nova llei dels ERTO per “ser conseqüents” amb la realitat actual que viuen. “La legislació que va entrar en vigor a principis d’any no reflecteix l’escenari que vivim ara. L’esperit de les noves mesures es va fer amb un horitzó diferent, ara toca fer lleis i ajudes que permetin sortir de l’abisme al qual ens encaminem”, va indicar el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol.En aquest sentit, va etzibar que les decisions d’ahir de la Generalitat “ens afecten de forma directa” i són “suficients” perquè el Govern s’activi i comenci a treballar en “mesures realistes, com que el 100% de la plantilla d’un hotel es pugui acollir als ERTO”. Pujol va comentar que si el Govern “no mou fitxa”, molts gestors hotelers es veuran obligats a acomiadar part del personal per poder seguir mantenint el negoci actiu, ja que “portem pagant el 25% dels salaris dels treballadors des de l’1 de novembre i els establiments no han pogut ingressar ni un euro”. I va assenyalar que des de l’UHA són conscients que hi haurà establiments que acabaran abaixant la persiana de forma permanent a causa de la pandèmia. “En una guerra sempre hi ha morts, però la nostra missió és intentar que hi hagi el mínim de víctimes possibles”, va dir.El director també va posar en relleu que la legislació “està feta per a tothom”, però va afirmar que el sector hoteler no té les mateixes casuístiques que les estacions d’esquí del país, que “encara poden treballar una mica amb el mercat nacional”. “No ens podem posar a tots al mateix sac, nosaltres no podem viure dels residents, depenem completament del sector internacional”, va asseverar. I va afegir que la decisió d’obrir els dominis només per a residents “és un sense sentit. Els turistes que venen i volen esquiar són conscients de les seves mesures”. “No podem ser nosaltres mateixos qui posem traves a la injecció de capital al país, sobretot, amb la situació actual”, va cloure.