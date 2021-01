La residència Faber acollirà el 2020 nou investigadors i creadors culturals

La primera resident serà una periodista russa procedent de Barcelona que arribarà al gener

Lorena Giménez Andorra la Vella

La residència Faber Andorra de la Massana té previst acollir un total de nou creadors i investigadors culturals al llarg de l’any. Així ho van confirmar ahir en roda de premsa la directora de Promoció Cultural del ministeri de Cultura i Esports, Montserrat Planelles, la responsable Faber Andorra, Meritxell Blanco, i el director de l’àrea de Creació de l’Institut Ramon Llull i responsable del projecte Faber Llull, Francesc Serés. La voluntat de l’estada, que tindrà una duració d’entre deu dies i tres setmanes, és que els residents desenvolupin un projecte personal i també afavorir que els professionals i interessats del país puguin interactuar amb els residents a través de diverses activitats.



Planelles va explicar que les instal·lacions permeten acollir creadors i professionals de diversos àmbits, des d’escriptors a científics, passant per traductors o musicòlegs, que vulguin fer una estada per desenvolupar el seu projecte al Principat. Així va indicar que quatre dels nou creadors s’han recuperat de la selecció que es va realitzar l’any passat, que es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia. Els cinc restants han estat seleccionats a través de les candidatures rebudes durant el 2020.



El principal criteri de selecció ha estat la rellevància del camp de treball dels candidats respecte al que poden aportar a la comunitat andorrana a través de les possibles activitats que poden realitzar. La primera resident serà la Daria Gravilova, una periodista russa procedent de Barcelona, que treballarà en un llibre sobre l’onada d’immigració durant el període de Putin i que arribarà aquest mes.



Un dels objectius d’aquest projecte és que investigadors o creadors andorrans puguin fer estades amb els països amb els quals es tenen acords a través de l’Institut Ramon Llull. “L’interès era, d’una banda, rebre residents i de l’altra exportar i en això estem, esperem que el 2021 ja podríem fer alguna exportació”, va dir Planelles. I va recordar que la pandèmia de la Covid-19 ha alentit el desenvolupament del projecte.



La residència es va crear el 2019 per assolir els objectius comuns d’ambdues institucions: l’interès del ministeri d’afavorir els intercanvis culturals i la voluntat de l’Institut Ramon Llull d’expandir el projecte original i crear una xarxa de residències al territori de parla catalana.