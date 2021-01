La propietat rectifica Camp i diu que la negociació està trencada

Actualitzada 05/01/2021 a les 17:42

Fonts jurídiques de la propietat del terreny on està ubicat el Palau de Gel han indicat, contràriament a les afirmacions que ha fet el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, aquest matí al Diari, que no hi ha cap tipus de negociació oberta entre les dues parts i que va ser el mateix cònsol de la parròquia qui va trencar les converses el passat dia 31 quan no es va presentar a la cita a les instal·lacions per fer la revisió i tornar les claus. Les mateixes fonts han reiterat que s’està preparant la demanda judicial i que aquesta es presentarà aquest mateix mes de gener.

Cal recordar que Casa Roig mai ha tingut intenció de vendre el terreny i sempre ha sigut partidària del lloguer, una idea contrària a la del comú, ja que segons ha indicat avui mateix el cònsol, es decanta per l’opció de compra. També les diferències són extremadament diferents pel que fa al preu que s’hauria de pagar al lloguer i el termini del contracte.