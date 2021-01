Govern rebrà 2.000 vacunes aquesta setmana

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:04

SALUT DIAGNOSTICA 57 NOUS CASOS

El nombre de contagis ahir va experimentar un petit increment, després que se’n diagnostiquessin 57 de nous al llarg del dia, amb què es torna a superar la línia dels 600 casos actius, situant-se en 617. Així doncs, el nombre d’infeccions que s’han produït al Principat des que es va iniciar la pandèmia el passat mes de març ja s’eleva fins als 8.249, dels quals 7.392 corresponen a la segona onada de contagis. Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, aquesta va baixar lleugerament en passar de 24 a 23 hospitalitzacions, 4 de les quals resten a la UCI, amb una persona intubada i ventilada mecànicament. Pel que fa als 9 residents de Salita que es troben a El Cedre, Martínez Benazet va indicar que presenten símptomes lleus o que són asimptomàtics.

LA GENERALITAT FACILITA LES DADES DELS ANDORRANS A LA 'RAVE'

Les dades dels andorrans que van participar en la rave de Cap d’Any que es va produir a la localitat catalana de Llinars del Vallès estaran a disposició del Govern. Així ho va confirmar el ministre de Salut, durant la roda de premsa d’ahir. Martínez Benazet va explicar que “Interior rebrà durant avui (per ahir) les dades de les persones que van participar en aquesta festa, per tal que es puguin aplicar les mesures i els protocols que siguin necessaris”. El titular de Salut va indicar que les gestions amb les tres persones es farien des de l’oficina de Covid-19, i a partir d’aquí es prendiren les actuacions oportunes que podien anar des de fer diferents proves com per obligar aquestes persones a fer confinaments domiciliaris.

El Govern rebrà 2.000 dosis de la vacuna de Pfizer durant aquesta setmana, tal com va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa d’actualtizació sanitària celebrada ahir. En aquest sentit, el titular de Salut va exposar que “sí que és cert que han trigat una mica més del previst a arribar (les vacunes) però veient com s’està fent el repartiment a nivell global, 2.000 dosis, tenint en compte la nostra població, són una quantitat important”. Benazet va explicar també que aquesta primera remesa arribaria via Madrid, fruit de l’acord amb Espanya.Tal com ja va avançar el Diari el passat 30 de desembre, el ministre va refermar que l’inici de la vacunació serà al centre sociosanitari El Cedre i que aquesta vacunació seria gairebé simultània amb les altres residències de característiques similars que hi ha al país. A més a més, va exposar que “amb les 2.000 vacunes, es podran vacunar mil persones administrant les dues dosis necessàries per generar immunitat, i podrem arribar a tots els residents dels centres sociosanitaris, als seus treballadors, i també a tot el personal del SAAS”.Pel que fa a l’arribada de les dosis injectables, el titular de la cartera de Salut va admetre que no sabien encara si arribarien en procés de descongelació o bé estarien ultracongelades. Per aquest motiu va comentar que “en funció de l’estat el programa de vacunació es durà a terme d’una manera o d’una altra”.Davant les possibles reticències que hi pot haver per posar-se les vacunes, el ministre va recordar que el seu ús era “voluntari”. No obstant això, va remarcar que “els efectes negatius que pot tenir posar-se la vacuna o contagiar-se de Covid-19, no tenen color” i va afirmar que quan li arribés el torn ell no dubtaria a rebre-la i fer-ho públic si fos necessari. Finalment va destacar que “les proves que s’han fet en les diferents fases no han aixecat cap anomalia destacable”.Un altre dels punts que va abordar el ministre va ser l’ús dels tests d’antígens que s’han emprat durant les trobades de Nadal i de Cap d’Any. En aquest sentit Martínez Benazet va manifestar que “l’ús dels tests d’antígens han evitat que hi hagués fins a 66 trobades familiars en què hi havia alguna persona que estava contagiada per la Covid-19, i d’aquesta manera s’ha pogut evitar que les infeccions augmentessin moltíssim” i va refermar que l’estratègia de l’executiu de “cribrar moltíssim s’està demostrant que és útil a l’hora de contenir la pandèmia”. A més a més, va confirmar que, com ja havien avançat diversos comuns durant el matí, hi haurà disponible un tercer test d’antígens per als residents per tal que es puguin fer una nova prova abans del dinar tradicional del dia de Reis.