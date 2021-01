El PS destaca que el reglament d''skimo' no contempla les sancions

Els socialdemòcrates recorden que la Constitució estableix que només es poden aplicar per via d'una llei

El PS ha recordat al Govern a través d'un comunicat que el reglament d'esquí de muntanya "no contempla la imposició de sancions malgrat que el Govern així ho havia previst inicialment", ja que aquestes, així com les obligacions, només es poden aplicar per la via legislativa i no per la reglamentària segons afirmen els socialdemòcrates. El PS també destaca que la Constitució estableix que "ni la imposició d'obligacions ni de sancions és possible per cap altra via que per la via d'una llei" i que l'única disposició legal que obliga a disposar d’un forfet "és el fet d’accedir, utilitzar, un mitjà de transport en el si d’un domini esquiable”.

