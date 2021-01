El comú de Canillo no llença la tovallola amb el Palau de Gel

Actualitzada 05/01/2021 a les 12:09

El comú de Canillo no dona encara el Palau de Gel per perdut. Així ho ha explicat al Diari el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, que ha afirmat que "totes les opcions estan sobre la taula, encara no donem el Palau de Gel per perdut i confiem en poder arribar a un acord amb la propietat". En aquest sentit, ha indicat que totes les vies estan obertes. Camp ha recordat que el comú va fer una oferta formal de compra de 7 milions d'euros i que "formalment encara no hem rebut resposta, tot i que s'han fet manifestacions verbals" i ha afegit que "confio que aquesta via encara estigui oberta per continuar avançant en la negociació". El cònsol també ha indicat que les converses entre els advocats de la propietat i els del comú es mantenen i que "això és una bona senyal, que no està res perdut encara".

Pel que fa a les opcions de negociar un lloguer, des de la corporació també ho contemplen, però han indicat que el problema està en la durada del contracte doncs la propietat ofereix 10 anys i el comú en voldria 30. Camp ha argumentat que "el Palau de Gel necessita una actualització que pot tenir un cost d'entre 2,5 i 3 milions d'euros i que amb un contracte curt, tenint en compte que caldria fer un pla d'inversió, no hi ha temps doncs quan s'acabaria la inversió ja s'acabaria el contracte". No obstant això ha indicat que el comú en podria acceptar 25, d'anys de lloguer.

El cònsol ha deixat clar que aquestes són les dues opcions que tenen sobre la taula, i que casa comuna no es planteja, a dia d'avui, fer un canvi d'usos urbanístics de la zona ni tampoc avançar cap a una expropiació. "Si no ens hi volen marxarem, i tampoc esgotarem els terminis" ha indicat Camp que ha comentat que "el que sí que cal, en cas que no hi hagi acord, és temps per fer una sortida ordenada i veure quins béns i amb quin valor queden". Pel que fa a les alternatives, el cònsol ha manifestat que "si al final no hi ha acord, el comú té l'obligació de treballar per trobar alternatives, però està clar que no seran com l'actual Palau de Gel. Però hem de veure què es podria fer i on. Però encara confio en arribar a un acord". Pel que fa a la concentració per salvar el Palau, el cònsol ha afirmat que "pel comú no hi ha cap inconvenient, però cal l'autorització d'Interior i Salut, jo mateix els ho vaig explicar als organitzadors i sé que hi estan treballant".

Finalment, i com a president d'Ski Andorra, Camp ha assegurat que "mantindrem les pistes obertes per als residents fins que puguin venir turistes de fora, això sí, sota mínims". I ha afegit que "espero que puguem obrir al febrer, i si fos així i fins a setmana santa, seria mitja temporada, i que tal com està tot seria molt important, perquè serà un any molt complicat en tots els sentits".