Cinc intoxicats en un incendi en un pis ocupat a la Seu

Els bombers van controlar la deflagració en poc més de mitja hora

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:29

Cynthia Sans La Seu dUrgell

Els serveis d’emergències van atendre ahir una família amb tres menors d’edat que es van veure afectats per un incendi en un pis que es trobava ocupat de manera il·legal a la Seu d’Urgell. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions del parc de bombers de la capital de l’Alt Urgell i van treballar per a sufocar les flames que sortien des de l’interior del dúplex del número 14 del carrer Portal d’Andorra. L’incendi es va originar a l’interior i va afectar el menjador de l’habitatge i va provocar una gran columna de fum, que va ser visible des de gran part de la ciutat.



Fonts pròximes van explicar que l’origen del foc podia haver estat un curtcircuit, que va provocar que el sofà de la sala d’estar s’encengués i que el foc es propagués ràpidament. Els bombers, per part seva, van indicar que estaven investigant l’origen de la deflagració que va provocar danys materials. L’avís el van rebre quan passaven 3 minuts d’un quart de deu del matí, i van controlar l’incendi en mitja hora. Les 5 persones que ocupaven l’habitatge, veïns de la Seu, van ser traslladats a l’Hospital, on van ser tractats per inhalació de fum. La família va rebre l’alta a primera hora de la tarda i els serveis socials els van allotjar en un hotel a l’espera que un informe determini si l’estructura de l’habitatge ha quedat afectada. La regidora de serveis socials, Marian Lamolla, va explicar que Càritas d’Urgell va proporcionar roba als afectats.



L’edifici compta amb diversos pisos ocupats. La infraestructura que va patir la deflagració és al costat del bloc de la plaça Europa, on també viuen de manera il·legal una trentena de famílies.

#1 Corruplandia

(05/01/21 07:58)