Cavalcades des dels balcons i sense caramels a Andorra la Vella i Escaldes

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:15

GILI DONARÀ JOGUINES DE FORMA BENÈFICA A CÀRITAS

El comú liderat per Rosa Gili realitzarà una donació benèfica de joguines a Càritas i a les escoles bressol de la parròquia i l’esplai lleure. Des d’Escaldes van informar que la iniciativa sorgeix de l’adquisició d’unes 80.000 joguines per un valor de 6.000 euros en una subhasta judicial per part de la corporació. El comú escaldenc es troba en converses amb Càritas per establir els protocols i l’organització amb la qual s’efectuarà l’entrega de les joguines, seguint en tot moment les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus entre la població.

Les cavalcades de Ses Majestats els Reis d’Orients que se celebren avui arreu de les set parròquies es veuran afectades per la pandèmia de la Covid-19. La primera diferència respecte a altres exercicis és que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany realitzaran la desfilada per separat. D’aquesta manera, la capital ha preparat una rua per tota la parròquia amb una sola carrossa, en la qual aniran els tres Reis Mags, i no es repartiran caramels. Pel que fa a Escaldes, des de la Unió Pro Turisme van explicar que l’organització de la cavalcada serà la mateixa que a la capital: sense caramels i amb una sola carrossa que recorrerà tots els carrers. Però a diferència d’altres poblacions, els infants escaldencs tenen l’oportunitat de poder parlar amb el patge reial entre les 15 i les 18 hores sol·licitant cita prèvia.Quant a la resta de parròquies, des de Sant Julià van informar que els més petits podran veure Ses Majestats d’Orient i parlar amb el seu rei sempre que demanin cita prèvia per evitar aglomeracions. A la Massana, els Reis arribaran a lloms de cavall a la plaça de les Fontetes on hi haurà muntat un escenari i els nens pujaran individualment o per grups de convivència a saludar-los.Des d’Encamp i Ordino, les corporacions demanen als ciutadans que saludin Ses Majestats des dels balcons per evitar generar grans aglomeracions als carrers de la parròquia. Al Pas de la Casa també se celebrarà una rua pels carrers de la vila. A Canillo, els residents podran seguir la cavalcada de Reis, que s’iniciarà a les Bordes d’Envalira i conclourà al poble de Meritxell.