Caldea posposa la reobertura del Termolúdic

El centre termal reobrirà l'espai quan les autoritats sanitàries dels mercats de proximitat permetin l'arribada de turistes a Andorra

Actualitzada 05/01/2021 a les 11:35

Redacció Andorra la Vella

Caldea ha posposat la reobertura del Termolúdic, que estava prevista per aquest dissabte 9 de gener, fins que les autoritats sanitàries dels mercats de proximitat permetin l'arribada de turistes a Andorra. Així ho han confirmat en un comunicat, en el qual han assegurat que el centre termal ja compta amb totes les instal·lacions i els serveis preparats, però no contempla el retorn del Termolúdic fins que s'aixequin les restriccions de mobilitat, tant a Espanya com a França.



D'altra banda, han recordat que actualment hi ha operatiu l'espai Inúu, així com els seus tractaments, amb un horari d'obertura de les 10 h a les 22 h.



Caldea també ha informat que els clients que disposin d'una entrada al Termolúdic per a les dates en què no es troba operatiu, la poden bescanviar per una d'Inúu amb la mateixa tarifa o bé poden modificar la seva reserva contactant amb el centre (booking@caldea.com). L'altra opció és anul·lar la reserva sense càrrec 72 hores abans de la data de reserva.

