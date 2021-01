Vox retira l'estelada de la Torre Solsona de la Seu

Els propis integrants de la formació d'ultradretes van gravar i difondre l'acte

Actualitzada 04/01/2021 a les 16:50

Cynthia Sans La Seu d'Urgell

Un grup de Vox va retirar el cap de setmana la bandera estelada de la Torre Solsona de la Seu d'Urgell i la va substituir per una espanyola. L'acte, gravat pels propis integrants de la formació d'ultradretes, va ser difós per les xarxes socials. Treballadors de la brigada d'obres de l'ajuntament de la ciutat van tornar a penjar la bandera catalana el dilluns i l'equip de govern (Junts i ERC) va anunciar que ha fet arribar la filmació als Mossos d'Esquadra i que denunciarà Vox per instal·lar una parada al marcat setmanal sense comptar amb autorització. La Intersindical Alt Pirineu va denunciar "inacció" de l'ajuntament pels fets ocorreguts amb Vox.

