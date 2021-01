Tres anys sense temperatures tan baixes

Actualitzada 04/01/2021 a les 13:07

Les temperatures ️⬇️registrades avui a les 9h del matí eren negatives a totes les estacions del país. Aquestes temperatures tan baixes no s’assolien des del febrer del 2018 a les estacions de Borda Vidal o Roc de Sant Pere. pic.twitter.com/BsY9B0y721 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 4, 2021

El servei de meteorologia d'Andorra ha informat que avui, a les 9 del matí, totes les estacions on es mesura la temperatura del país registraven valors negatius; una fita que no succeïa des del febrer del 2018, fa gairebé tres anys, on es van registrar valors similars a la Borda Vidal o al Roc de Sant Pere. Avui, la més baixa s'ha registrat a les Fonts d'Arinsal, on el termòmetre ha caigut fins als 14,4 graus negatius; a l'altre costat, tot i que també estant sota zero, la més alta s'ha produït a l'estació de mesura que hi ha instal·lada a les instal·lacions de FEDA, a la Margineda.