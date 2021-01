Els Testimonis de Jehovà són una comunitat molt estereotipada de la qual, realment, no es coneix gran cosa. Els membres de la congregació al país defensen que “no som una secta perillosa” sinó que són transparents i que tota la informació està a internet.

Rere els estereotips El temple on es reuneixen a la capital, tancat des del març per la Covid. Fernando Galindo

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:03

Anna Ribas Andorra la Vella

Els testimonis de Jehovà són una comunitat sovint estereotipada de la qual, realment, no se sap gaire cosa. Tot i això, des de la mateixa organització defensen que el seu funcionament és “transparent i accessible”, ja que presumeixen de tenir la pàgina web més traduïda al món, jw.org, que es pot trobar en 1.000 idiomes, un centenar dels quals de signes. A més, exposen que la seva voluntat és “predicar bones notícies”, tot i que amb la Covid-19 no poden fer-ho porta a porta i ho fan a través de cartes i trucades telefòniques.



Francisco Javier Chiquito, un dels membres de la congregació d’Andorra, exposava que “se’ns pinta de confessió opaca i tancada”, però indicava que tota la informació està a internet i en els mitjans de difusió propis com les revistes Atalaya i Torre de Guaita. “Tampoc som una secta perillosa, no ens aïllem i convivim amb els nostres veïns, companys de feina i familiars”, destacava. I explicava que, a diferència dels grups extremistes, “no tenim cap líder, tampoc a les congregacions”. En la mateixa línia, l’ancià Jonathan Escofet defensava que entrar en la congregació és una decisió que es pren per “pròpia voluntat”, i que en cap cas ve imposada: “Qualsevol persona pot marxar quan vulgui, no és una secta on la gent després té problemes, defensem i respectem la llibertat de les persones”.



La base dels Testimonis de Jehovà són els principis bíblics. Així, tal com exposava Escofet, “la raó de ser no és una religió ni un ens humà, sinó el desig de seguir el que hi ha a la Bíblia”. Tant és així que, per exemple, no celebren el Nadal. D’altra banda, precisen que tampoc accepten “comportaments que transgredeixin principis bíblics o que siguin immorals com, per exemple, l’adulteri, perquè el matrimoni és sagrat”. I asseguren que “el maltractament i la violència de gènere, quan es persisteix en el comportament, implica l’excomunió”. “Independentment que la dona vulgui denunciar o no, el maltractament és molt greu”, apuntava Chiquito.



I Escofet afegia que “alguns diuen que jutgem delictes en la confessió, però realment animem les víctimes a denunciar i que la justícia se’n faci càrrec”. “Se’ns coneix per respectar la llei, no hem tingut mai cap problema”, insistia per matisar que “protegim i defensem els indefensos”, l’home en la seva comunitat. En aquest sentit, van afirmar que tenen una “influència positiva envers la comunitat”, tant quan hi ha catàstrofes naturals com amb visites als centres penitenciaris, on s’ofereixen cursos bíblics gratuïts “per millorar la vida de les persones”. Unes visites que es fan tant a Espanya com al Principat amb la finalitat de “contribuir a la formació espiritual i canviar el curs de la seva vida intentant que es reinsereixin, molts ho aconsegueixen”.



L’honradesa i el respecte a les autoritats són dos valors molt importants a la comunitat, com també ho és la formació acadèmica. De fet, a la pàgina web jw.org tenen diferents vídeos adreçats a nens i adolescents que tracten temes com el bullying o les xafarderies.