Salut notifica 57 positius i les hospitalitzacions baixen a 23

Els casos detectats arran dels tests d'antígens arriben a 66

Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Actualitzada 04/01/2021 a les 18:36

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha detectat 57 positius nous des d'ahir, els quals han situat la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia en els 8.249, dels quals 7.392 corresponen a la segona onada. A més, els actius han tornat a superar la barrera dels 600 i s'han situat en 617. Joan Martínez Benazet ha acceptat que hi ha un repunt dels contagis, tal i com s'esperava, però que "de moment és moderat i controlat". Després d'arribar a 1,5 a finals de la setmana passada, la taxa de reproducció del virus (rho) s'ha situat en 1,28.



D'altra banda, el nombre d'ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per Covid-19 ha tornat a baixar per segon dia amb dues noves altes a planta en les últimes 24 hores. En un primer moment, el SAAS ha informat que actualment hi ha 27 pacients al centre hospitalari a causa del virus, tot i que després ha corregit que n'hi han 23, dels quals 19 són a planta, mentre que l'UCI es manté amb quatre ingressats, dels quals un requereix ventilació mecànica. D'altra banda, la planta Covid del Cedre continua amb 9 usuaris de Salit contagiats pel brot al centre sociosanitari.



Finalment, Benazet ha explicat que hi ha 66 positius que s'han detectat arran dels autottests d'antígens.

