La Massana adapta l'arribada dels Reis

Es muntarà un escenari a la plaça de les Fontetes i 200 cadires amb separació i els nens aniran pujant per saludar els Reis

Actualitzada 04/01/2021 a les 17:11

Redacció Andorra la Vella

Els Reis d’Orient arribaran a la Massana a lloms de cavall, com és habitual, demà al voltant de les 17 h. Amb tot, l'emergència sanitària fa que hi hagin diferències respecte anys anteriors. No es farà un recorregut pels carrers sinó que faran una entrada directa a la plaça de les Fontetes, on hi haurà muntat l’escenari. El comú instal·larà al voltant de dues-centes cadires, repartides per la plaça, on estaran esperant els infants i els nens aniran pujant d’un amb un –o per grups familiars- a saludar els Reis. A més, mentre els nens esperen el seu torn, hi haurà accions d’animació. “Amb aquest sistema volem assegurar la distància entre els assistents i fer passar una bona estona als nens, ja que tindran com sempre, la seva estona amb els Reis, i l’espera no se’ls farà tan llarga”, explica el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Guillem Forné. Aquest acte tancarà el programa de festes, en el qual la Massana ha apostat pels esdeveniments amb artistes i empreses del país.