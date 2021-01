L’entitat ajuda actualment un total de 213 famílies, dada que representa 422 persones

La Creu Roja ajuda 273 temporers sense feina Dues treballadores de la campanya de neu elegint productes alimentaris. Fernando Galindo

Actualitzada 04/01/2021 a les 05:56

Lídia Raventós Andorra la Vella

El nombre de persones ateses per la Creu Roja els darrers dies segueix en augment. L’ajornament de l’obertura de les pistes d’esquí i, de retruc, dels negocis associats ha incrementat tant el nombre de residents com de temporers que s’han dirigit a l’entitat per demanar ajuda. En el cas dels treballadors estrangers, molts d’ells s’han trobat sense cap ingrés, situació que els ha obligat a buscar suport especialment per necessitats bàsiques com ara l’abastiment de productes d’alimentació i d’higiene personal.



Segons les darreres dades facilitades per la Creu Roja, actualment hi ha 273 persones que han viatjat fins a Andorra amb la voluntat de treballar durant la temporada de neu que requereixen ajuda de l’ONG. En concret, el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, va indicar que segons les darreres xifres l’entitat està atenent actualment un total de 213 famílies, el que representa 422 persones. D’aquestes més de la meitat, 273, són temporeres extracomunitaris.



L’organització s’està coordinant amb el ministeri d’Afers Socials i amb Càritas per tal de portar un major control de les persones que requereixen ajuts i per garantir “una millor repartició dels recursos”, en paraules de Fernández, que va considerar que els protocols que s’estan seguint estan funcionant “bastant bé”. Fernández es va mostrar satisfet pel bon funcionament de la botiga solidària malgrat lamentar la “situació complicada” que està vivint molta gent. Tot i admetre que “era previsible”, confessa que “la xifra de persones que ens visita puja de manera preocupant”.



En especial, el director de la Creu Roja destaca que “aquest mes de desembre hi ha hagut un allau de temporers que han vingut a la botiga”. Tal com explicava, molts d’ells esperaven que s’obrissin pistes abans i comptàvem amb uns ingressos que finalment no han arribat. La incertesa de l’evolució de la pandèmia i, per conseqüència, de l’economia del país tampoc els ajuda a organitzar-se. “S’han quedat desemparats”, exposava i remarcava que “s’han vist forçats a demanar perquè s’han quedat sense recursos i molts amb una situació irregular perquè no han pogut formalitzar els contractes que tenien aparaulats”.