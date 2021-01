Salut tindrà constància dels noms i cognoms dels tres joves per tal de controlar-los i aplicar els protocols adients

El govern de la Generalitat de Catalunya facilitarà a l'executiu andorrà les dades personals dels tres joves que van participar en la festa il·legal que es va celebrar en una nau d'un polígon industrial de Llinars del Vallès la nit de Cap d'Any. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afirmat avui que el govern ha estat en contacte amb Catalunya i que les autoritats facilitaran els noms i cognoms de les persones que van ser denunciades pels mossos d'esquadra per tal de poder fer el rastreig pertinent i ser controlades per l'oficina Covid amb els protocols adients i seran sancionats amb 3.000 euros, segons va anunciar el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper.



La festa de Llinars del Vallès ha estat molt polèmica arran de l'actuació dels mossos d'esquadra, que no van desallotjar als més de 300 participants fins passades 40 hores de l'inici d'aquesta i no van efectuar proves Covid als participants perquè no hi havia constància de cap positiu. El director general del cos de seguretat català, Pere Ferrer, va defensar que una actuació policial "precipitada" era "inviable" perquè no es disposava d'efectius suficients i que el desallotjament va ser lent perquè s'identificava tots els participants i se'ls derivava al seu vehicle amb l'objectiu de determinar si hi havia drogues a l'interior.

