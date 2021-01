Escaldes donarà 80.000 joguines a Càritas

El comú va adquirir-les en una subhasta judicial per 6.000 euros

El comú d'Escaldes-Engordany donarà un total de 80.000 joguines a Càritas després d'haver-les adquirit en una subhasta judicial per un preu de 6.000 euros. La corporació ha explicat que el valor de mercat de les unitats és molt més elevat però en obtenir-los per aquesta via va haver d'afrontar una despesa menor. Aquestes 80.000 unitats corresponen a 8.000 tipus diferents de joguines i ara s'estan desenvolupant les converses amb Càritas per establir els protocols i la manera en què es farà el lliurament. La gran majoria s'entregarà durant els propers dies i el comú també ha destacat que algunes d'aquestes joguines aniran a departaments del mateix comú, com les escoles bressol comunals o l'espai lleure.