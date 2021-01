El Principat exporta cinc vegades més residus dels que tracta

El 2019 es van transportar a l’estranger, la major part a Catalunya, 223.168 tones, mentre que al centre de la Comella es van cremar 40.996

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:01

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Andorra exporta cinc vegades més residus dels que tracta al centre de la Comella. Així es desprèn de l’informe relatiu a l’exportació de residus corresponent al 2019 que el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha publicat recentment a la pàgina web del ministeri. La quantitat total de residus exportats l’any recentment acabat va ser de 223.168 tones, quantitat que incloïa els residus de terra i pedres. En canvi, durant el 2019 la planta incineradora de la Comella només va tractar 40.996 tones de residus. En total Andorra va generar l’exercici 2019 un total de 264.000 tones de residus.



Del total de tones exportades, 66.635 van ser residus perillosos, residus destinats a eliminació i residus destinats a valorització amb una tipologia que requeria una consideració especial. D’aquests, el 80%, és a dir 53.358, van ser runes. De la resta de tones exportades, 156.532 van ser residus destinats a valorització que no requereixen una consideració especial. D’aquests, la gran majoria, un 81%,126.836 tones, van correspondre a pedres i material terri per a la producció d’àrids.



En els darrers anys s’ha mantingut la tendència a exportar entre quatre i cinc vegades més residus dels que es cremen a la planta de tractament de residus de la Comella. El 2018 es van exportar 178.844 tones de residus i es van tractar al Principat 40.715 tones. Fa quatre anys, el 2017, el nombre de tones de residus que es van traslladar a l’estranger van ser 142.832, mentre que el centre de la Comella en va tractar 38.093.



Si s’exclouen de l’equació l’exportació dels residus de terra i pedres procedents de la construcció, Andorra tracta entre un 30 i 33% dels residus que genera i la resta s’exporta.



Quant als viatges realitzats, durant l’any 2019 se’n van fer 9.804 per exportar residus. Del total, 3.023 van ser per exportar residus perillosos, residus destinats a eliminació i residus destinats a valorització amb una tipologia que requeria una consideració especial i 6.781 per exportar residus que no requereixen una consideració especial.



El 2019 es van fer 5.127 viatges per exportar pedres i material terri per a la producció d’àrids i 2.033 més per dur runa a l’estranger. Molt lluny queden els 387 viatges per exportar ferralla, els 365 amb envasos de fusta, els 323 amb escòries, els 304 amb paper i cartró, els 250 amb matèria orgànica, els 171 amb residus especials, els 139 amb fusta sense components perillosos, els 126 amb vidre i els 77 amb cendres.



Xifres d’exportacions rècord

Les xifres assolides el 2019 són les segones millors des del 2010, segons les dades fetes públiques pel departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. Les 223.168 tones exportades superen les 178.844 del 2018 i les 142.832 del 2017. Aquests tres exercicis són els únics en què s’inclouen les pedres i el material terri. Si se’n exclouen, el 2019 es van exportar 96.331 tones de residus. Una xifra que des del 2010, només es va superar el 2018 amb 97.758 tones exportades. De la sèrie, el 2012 va ser l’any amb menys materials duts a l’estranger. Només es van exportar 59.781 tones de residus.



Respecte als viatges, els 9.804 de l’any passat són la millor xifra dels darrers tres exercicis quan s’inclouen els realitzats amb pedres i material terri. Fa tres anys van ser 8.070 i fa tres 6.564. Si s’exclou aquest material, el 2019 es van fer 4.677 viatges. La segona millor xifra des del 2010, ja que el 2018 es van fer 4.874 viatges.