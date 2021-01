El PS pregunta al Govern per l'arribada de turistes i esquiadors

Els sociademòcrates volen fer arribar les queixes i preocupacions del sector turístic

Actualitzada 04/01/2021 a les 17:20

Redacció Andorra la Vella

El president del grup socialdemòcrata, Pere López, ha tramitat avui a Sindicatura una pregunta oral per conèixer les previsions del Govern pel que fa a l'arribada de turistes i d'esquiadors al país. López considera que aquest tema s'ha de tractar de manera "inevitable" al ple del Consell General del dia 14 de gener, ja que assegura que el Govern "no ha complert" amb els anuncis fets i això provoca "importants afectacions" a l'economia del país. El PS vol fer arribar així les queixes i preocupacions del sector turístic amb relació als anuncis fets pel Govern "de manera precipitada" i que segons els socialdemòcrates han "generat confusió i han afavorit una presa de decisions a nivell de contractacions i d'aprovisionaments, que ara no saben si podran mantenir".

#2 Govern DA

(04/01/21 18:27)



#1 Felip V

(04/01/21 17:48)