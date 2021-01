Els ciutadans i comerciants de Canillo es mostren decebuts amb el comú per no haver actuat amb antelació davant la finalització del contracte de les instal·lacions. Consideren que l’espai forma part de la història de la població i demanen que s’arribi a un acord.

L‘afer Palau de Gel ha generat controvèrsia i diversitat d’opinions entre els ciutadans de Canillo. Per una banda, gran part de la població que hi resideix considera que la corporació hauria d’haver actuat amb antelació davant la finalització del contracte d’arrendament. “És una llàstima el que està passant, el govern hi hauria d’actuar perquè estem perdent un referent al país i a tots ja ens ha quedat clar que el cònsol no farà res”, diu la Maite. Per a en Carles la possible finalització del Palau és “un despropòsit. Ha marcat un abans i un després a la parròquia i