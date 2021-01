El nombre d'afectats a la planta Covid d'El Cedre s'eleva a nou

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:24

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut va informar ahir que s’han detectat quatre nous contagis del brot al centre sociosanitari Domus Salita, els quals van ser traslladats a la planta Covid d’El Cedre i eleven el nombre de pacients ingressats amb la malaltia a la residència a nou. El brot a Salita es va poder detectar gràcies a un dels cribratges regulars que es fan als centres sociosanitaris del país per prevenir la propagació del virus entre la gent gran. El Govern també va notificar la infecció per coronavirus de 22 nous positius, a més dels quatre padrins traslladats a la planta habilitada a El Cedre.



La xifra total de casos actius al país per la pandèmia se situa en 591, 28 menys respecte a les dades facilitades per l’executiu dissabte. Aquest descens s’assoleix gràcies a les 54 altes que es van donar entre dissabte i ahir i que tornen a situar els casos actius per sota de la línia dels 600. D’aquests, 21 es troben ingressats a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i quatre a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un dels quals requereix ventilació mecànica.



Quant al nombre de casos des de l’inici de la pandèmia del SARS-CoV-2 al Principat és de 8.192 persones, dels quals 7.335 diagnosticats corresponen a la segona onada del virus. La xifra de pacients recuperats des del març se situa en 7.517, dels quals 6.660 corresponen a la segona onada de la pandèmia. Pel que fa a la xifra de defuncions, aquesta segueix estable en 84 després del traspàs d’una dona de 89 anys el passat 29 de desembre que patia la malaltia.



D’aquestes, 31 s’han produït durant la segona onada del virus al país.

En referència a la població escolar del Principat, des del ministeri de Salut van informar que hi ha un total de 25 aules que es troben sota alguna mena de vigilància arran de la detecció de positius en coronavirus entre els alumnes o professors. Així doncs, segons van assenyalar des del Govern actualment hi ha tres aules sota vigilància activa, una es troba confinada de forma total amb tots els alumnes aïllats a casa, i dues de forma parcial amb alguns integrants i, hi ha 22 classes sota vigilància passiva.