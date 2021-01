El PS creu “pueril” el discurs d'Espot

López crítica durament les paraules del cap de Govern que considera “infantilitzadores” i l’acusa de no mostrar prou fermesa en moments de dificultat

04/01/2021

El discurs de Cap d’Any del cap de Govern, Xavier Espot, no va agradar gens a les files del PS, que el van titllar com un parlament “infantiltizador”. Amb aquesta contundència es va expressar el líder socialdemòcrata, Pere López, que valorant l’al·locució va afirmar que “les intervencions del cap de Govern ens defrauden perquè veiem un discurs, pueril i fet sempre amb un to infantiltizador”. Sobre aquest darrer punt, el president del grup parlamentari del PS va incidir en que “necessitem un cap que expliqui de manera adulta la situació per la qual està travessant el país, i aquest to simplificador de les coses que utilitza, sembla com si els ciutadans no poguéssim entendre la situació d’on som ni cap on volem anar”.



López també va ser molt dur amb el contingut del missatge d’Espot, a qui va acusar d’“encadenar bones intencions i frases buides de contingut” però que “no explica la realitat d’on som ni quines polítiques, ni com fer-les, ni ens diu com es finançarà tot el relatiu a la Covid i no dona resposta a les grans preguntes. Només encadena frases poètiques que sonen molt bé però que no diuen absolutament res”. El líder socialdemòcrata va afegir, en la seva crítica al cap de Govern, que “no és hora de discursos optimistes i copets a l’esquena; sinó d’explicar les coses com són de manera adulta i sincera; si no hi ha accions i reformes serà una decepció molt gran; calen canvis i no es pot esperar més a l’hora d’afrontar-los”. López va acabar per afirmar que “quan es reconeix que hi ha moltes reformes que ja mencionava l’excap de Gover, Òscar Ribas, es reconeix el fracàs de les polítiques de Demòcrates; i vull recordar que moltes d’aquestes al PS les demanem desde fa temps”.



Tanquen files amb Govern

A les antípodes de la crítica que va realitzar el PS, es van situar dos dels tres grups que integren la majoria que dona suport al Govern, Demòcrates per Andorra i Liberals. El president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va comentar del discurs del cap de Govern que s’havia de llegir “en base als objectius de l’Horitzó 23, que ja es va explicar quan va ser presentat”. A més a més, Enseñat va recordar que “durant el discurs que Espot va fer durant el Debat d’Orientació Política, allí sí que es va explicar àmpliament les bases de l’H23”. El líder de DA, va recordar que “les prioritats són sortir de la crisi sanitària així com poder impulsar l’economia per tal de deixar endarrere la crisi econòmica que també se’n deriva, a més a més de poder atendre totes les necessitats socials que han provocat les dues anteriors”. Enseñat va acabar per dir que “hem de pensar que en el context en què estem, totes les coses són importants, però que en cal prioritzar unes per sobre les altres; això no vol dir que es deixi d’invertir i treballar en la cultura, o en els esports, però sí que hi ha situacions que hi van per davant, com abordar les tres situacions que ha provocat la pandèmia de la Covid-19”.

En una línia similar es va manifestar el president del grup parlamentari Liberal, Ferran Costa, que va comentar del discurs de Xavier Espot que “són paraules molt assenyades en aquests moments difícils que estem passant; que és un reflex del que és la realitat actual. I encara hem de pensar que vindran moments complicats per a l’economia, la sanitat i hi haurà repercussions”.



Costa també va parlar de la gestió que l’executiu està fent des de l’inici de la pandèmia, i no va dubtar a qualificar que “el Govern està a l’alçada de les circumstàncies. Està en tot moment al costat dels ciutadans, i penso que treballant tots junts podrem tirar endavant aquesta situació i l’acabarem superant com hem superat altres moments complicats” per afegir que “s’ha d’anar endavant, continuar amb l’obertura de l’economia a altres sectors com el tecnològic. Cal afrontar aquests reptes, que són els que té el país tant a curt com a mitjà termini”.



El president del grup Liberal va cloure afirmant que “el discurs d’Espot va ser realista i molt pragmàtic. Compartim les seves paraules, i més tenint en compte que en un discurs d’aquestes característiques no es pot abordar tot amb profunditat”.