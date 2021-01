L'assimilació entre l'Alt Urgell i Andorra es trenca dijous

Actualitzada 04/01/2021 a les 14:57

Seguim sumant dies amb la frontera espanyola tancada @GovernAndorra .

Anem descomptant dies a la temporada d'hivern poc a poc. Empitjorament de la situació i lleis cada cop més asfixiants.

Solucions ja!!!! — UHA - Andorra (@UHA_Andorra) January 4, 2021

La comarca de l'Alt Urgell deixarà d'estar assimilada amb Andorra a partir d'aquest dijous, 7 de gener, i almenys durant 10 dies, segons ha informat avui el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat. El motiu d'aquesta decisió és que Catalunya farà un pas enrere i tornarà a aplicar dijous el confinament municipal, tal com ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, tot i que aquesta vegada serà de dilluns a diumenge i fins el 17 de gener com a mínim per tal d'evitar que augmentin el nombre de contagis per Covid. Així doncs, la mobilitat queda reduïda únicament per a motius laborals, sanitaris i educatius, sempre amb justificació i presentant el certificat d'autoresponsabilitat, i està prohibit desplaçar-se a segones residències o fer visites a familiars.La Unió Hotelera ha criticat la mesura a través de les xarxes socials i ha demanat al Govern que apliqui solucions immediates, ja que la temporada d'hivern cada vegada s'està retardant més i afirmen que l'empitjorament de les dades sanitàries i les decisions i lleis que s'adopten són "cada cop més asfixiants".La consellera catalana de Salut també ha especificat que hi haurà restriccions que afectaran sobretot als comerços que no siguin essencials, ja que hauran de tancar el cap de setmana, i els centres comercials i les botigues de més de 400 metres quadrats no podran obrir cap dia. La cultura i l'hostaleria mantindran l'activitat sense canvis i per tant els bars i els restaurants podran donar servei de les 7.30 a les 9.30 hores, de les 13.00 a les 15.30 hores i menjar per emportar fora d'aquests horaris. Vergés ha detallat que les activitats de lleure es suspenen i que l'esport només es podrà practicar a l'aire lliure, ja que els gimnasos també hauran d'estar tancats. Actualment hi ha 2.084 persones ingressades en els hospitals per coronavirus, 144 més que ahir, que 392 estan a l’UCI, i que es detecten uns 2.500 casos diaris, unes xifres allunyades dels mil positius al dia que esperava rebre el departament de Salut.