Andorra rebrà 2.000 dosis de la vacuna aquesta setmana

La primera tanda permetrà vacunar 1.000 persones, que inclouen tots els residents i professionals dels centres sociosanitaris i els professionals del SAAS

Actualitzada 04/01/2021 a les 18:42

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquesta tarda que Andorra rebrà dues safates de 1.000 dosis de la vacuna de Pfizer, és a dir un total de 2.000 dosis, durant aquesta setmana, que serviran per administrar-les a tots els residents dels centres sociosanitaris que tinguin un estudi serològic que no sigui positiu, tots els professionals d'aquests centres, així com tots els treballadors dels SAAS que estan a primera línia. El ministre ha recordat que la vacuna és voluntària i que les 2.000 dosis s'administraran a 1.000 persones ja que s'ha de comptar la primera i la segona dosi que requereix el remei de Pfizer.



Martínez Benazet ha celebrat que la vacunació començarà "molt aviat", però no ha pogut determinar quin dia exacte arribaran les dosis, que es troben a Madrid i estan reservades per Andorra. "No puc garantir quin dia serà, però tenim garantit que ja són nostres, i durant aquesta setmana seran transportades al Principat", ha indicat el ministre. A més, ha explicat que els primers a rebre la vacuna seran residents del Cedre, tal i com va avançar el Diari, tot i que l'operativa de la vacunació, que està a punt, podria portar a començar-la a tots els centres sociosanitaris a la vegada. "S’estan firmant els consentiments informats als centres sociosanitaris", ha exposat.



"Jo em vacunaré"

Davant la reticència que comporta la vacuna a bona part de la població, el ministre ha remarcat una vegada que són segures. "Les reticències s'aniran minimitzant conforme la gent es vagi vacunant i la resta vagi veient que aquestes reticències no tenen un fonament massa sòlid", ha comentat Benazet. En aquest sentit, ha assegurat que "jo em posaré la vacuna quan em toqui, i ho faré públic si cal".

