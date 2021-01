Les estacions d’esquí donen tret de sortida a la temporada amb l’esperança que la situació sanitària millori i puguin venir turistes

Obertura de pistes sense els anhelats turistes Dos esquiadors al pla de la Caubella, a l'estació de Pal Arinsal. Lorena Giménez

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:04

Lorena Giménez La Massana

Les estacions d’esquí del país van donar ahir el tret de sortida a una temporada marcada per la pandèmia i les restriccions per evitar la propagació del coronavirus. Grandvalira, Ordino Arcalís i Vallnord - Pal Arinsal van obrir ahir part de les seves instal·lacions i pistes de forma gratuïta durant tot el cap de setmana per al gaudi del públic local.



Des dels camps de neu van valorar molt positivament l’arrencada, malgrat l’anomalia de la situació provocada per la pandèmia. “És una obertura atípica, però ens hem sabut adaptar a la nova normalitat i oferir als residents l’oportunitat per tornar”, va afirmar Josep Marticella, director general de Vallnord - Pal Arinsal. A l’estació massanenca ahir van accedir-hi un total de 1.800 esquiadors i hi va haver un gran gruix de clients a la pista de trineus i als establiments de restauració.



En la mateixa línia, el director general de Grandvalira Nevasa, Juan Ramon Moreno, va indicar que la primera jornada d’esquí es va desenvolupar amb tranquil·litat “amb l’afluència de més de 2.000 esquiadors al llarg del dia”.

Moreno va exposar que la voluntat de les estacions és mostrar que no hi ha perill de contagi en la pràctica de l’esport si es compleixen les mesures i va apuntar que la voluntat del domini és “obrir amb normalitat i per a tots els públics a partir del dia 9”. Tanmateix, va destacar que “tot depèn de l’evolució de la situació sanitària a Andorra i al món”.



Marticella també va assenyalar que els clients els van mostrar la seva satisfacció i “són conscients que estem fent un esforç, ja que saben que el 90% del motor econòmic dels camps de neu són els turistes”. Així, va afirmar que “estem fent un sobreesforç que només podrem mantenir un temps. Els agents econòmics del sector de la neu necessitem que millori la situació sanitària i puguin arribar visitants”.



Fidelitat a França

La ministra de Turisme, Verònica Canals, va recordar ahir en una entrevista al mitjà francès BFM TV que les estacions del país han obert només per a públic local per “lleialtat a França” i per mantenir l’acord amb el govern gal, així com demostrar que l’obertura no està motivada per qüestions econòmiques. Canals va posar en relleu que el compromís suposa un gran esforç pel Principat, sobretot tenint en compte que el 50% del PIB està relacionat amb el turisme.



Cal recordar que el país veí del nord ha reforçat la vigilància a la frontera francoandorrana per evitar l’entrada de residents francesos amb la intenció d’esquiar a Andorra, tot i que l’obertura dels camps de neu està restringida al públic local.