Neix Abril Solana Martín, la primera andorrana de l'any

La nena va néixer a les tres de la matinada i va pesar 2 quilos i 800 grams

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:33

L’Abril Solana i Martín és la primera andorrana que va néixer el 2021. Als vols de les tres de la matinada, la nova encampadana, i filla del David i la Maria José va arribar al món amb un pes de 2 quilos i 800 grans.



Els pares de la nounada van explicar que no l’esperaven tan aviat. Tal com van manifestar, l’arribada es va avançar, ja que el natalici no estava previst que fos fins al 12 de gener i que en el moment d’anar cap a l’hospital, perquè la nena ja va decidir venir al món, estaven “preparant el sopar”. A més a més, el pare de la criatura va afegir que havia estat “una sorpresa” perquè en cap cas s’esperaven que l’Abril pogués ser el primer nadó de l’any nou. No obstant això, el pare va treure ferro al fet que la seva filla fos el primer naixement de la nova anualitat i va manifestar que “és una cosa curiosa, sense més”. Tant la mare com la nena es troben perfectament de salut. La Maria José va explicar que el part havia anat “molt ràpid i molt bé” i que tot i que havia estat preocupada per les circumstàncies i els diferents protocols que han hagut de passar durant el natalici a causa de les mesures que obliga la pandèmia provocada per la Covid-19, havia anat “tot molt bé”. La mare no va voler deixar passar l’oportunitat d’agrair l’atenció rebuda per part de tots els sanitaris que la van assistir durant el part.



La nena té dues germanes bessones de dotze anys, a punt de fer els tretze, i ara l’Abril serà “la joguina de la casa” tal com va manifestar el pare que va dir que “estem molt contents” amb l’arribada del nou membre.