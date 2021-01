El deute acumulat de Govern és de 1.233 milions d'euros

Actualitzada 03/01/2021 a les 05:58

EMISSIONS NACIONALS I INTERNACIONALS DE REFINANÇAMENT EL 2021

La política de reestructuració de l’endeutament continuarà apostant per combinar l’aportació privada nacional i internacional a través d’emissions de bons. El ministeri de Finances té previst renovar l’emissió de bons nacional de 125 milions d’euros, que venç el mes de juny, al mateix tipus d’interès, de mig punt. També s’utilitzaran els bons però en aquest cas amb una operació al mercat internacional per refinançar la pòlissa de crèdit de 100 milions d’euros concedida per Credit Agricole, que caduca el 16 de juliol. Els plans del ministeri encapçalat per Eric Jover preveuen la renovació de les pòlisses de crèdit sindicades amb els bancs del país sense disposar-ne davant “limitacions futures” de les fonts de finançament “a causa de les incerteses associades als impactes de la Covid-19”.



El ministeri de Finances ha previst per a l’exercici 2021 una despesa financera de 14,6 milions d’euros, en la qual els interessos de deute públic (7,2) i els dels préstecs (4,3) en són les principals partides. El Govern destaca que s’ha obtingut finançament a menor cost a causa de “la diversificació de les fonts”, “l’adhesió al Fons Monetari Internacional” i “el manteniment del ràting de país”

L’endeutament de l’administració general ha superat abastament la barrera dels 1.000 milions d’euros l’any de pandèmia. En total el Govern, que va finalitzar l’exercici 2019 amb 954 milions d’euros de deute, ha disposat de finançament extern per valor de 1.233 milions aquest 2020.Els 279 milions suplementaris s’han aconseguit amb diverses operacions de crèdit: 125 milions provenen de les emissions de bons, 50 de la pòlissa de crèdit sindicada, 100 milions de la pòlissa de crèdit del banc francès Credit Agricole i els altres 12 milions, del préstec del Banc de Desenvolupament Europeu. L’adhesió a aquesta entitat depenent del Consell d’Europeu va permetre accedir a aquest finançament associat a les despeses sanitàries de la Covid-19, que es retornarà en quinze anys i té una anualitat de carència.El ministeri de Finances no té compromesa la totalitat de la injecció financera suplementària. Disposa encara de 100 milions d’euros de reserva per fer front a noves necessitats econòmiques derivades de l’impacte sobre les empreses i les famílies de la crisi per la Covid-19.En paral·lel al tancament d’aquestes operacions, el Consell General ha donat cobertura legal amb l’aprovació aquest 2020 de tres projectes de llei per incrementar la capacitat d’endeutament de l’administració fins a situar-la en els 1.700 milions d’euros, molt més enllà de la filosofia inicial de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.El context mundial de tipus d’interès molt baixos juga a favor dels governs que necessiten acudir al mercat. El deute es finança a l’1,1%, una dècima per sota de l’interès pagat el 2019. En vistes al 2021, segons consta a la memòria de la Llei de pressupost general, es preveu mantenir el mateix tipus d’interès. L’administració general tampoc preveu endeutar-se més aquest exercici i se situa el total de l’endeutament en els 1.225 milions.La reducció prevista , de 8 milions i escaig respecte a l’any 2020, s’obtindria per l’amortització anual dels préstecs del Centre de Tractament de Residus (CTRASA), amb un tipus del 8,6%, i del destinat al finançament de les obres d’infraestructures viàries (desviació de Sant Julià de Lòria i el túnel dels Dos Valires), concedit el 2012 i amb vigència fins al 2032 i amb un interès del 3%. Aquests préstecs tenen unes amortitzacions de 5,3 milions d’euros i 2,7 milions d’euros durant l’exercici 2020 i 5,4 milions d’euros i 2,9 milions d’euros al 2021, respectivament.