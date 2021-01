“El comú té múscul econòmic per fer inversions de 10 milions”

La Cònsol Major d'Encamp mira el futur amb optimisme i amb la voluntat de dur a terme tots els projectes als quals es va comprometre com el parc d'Engolasters i un circuit a la Solana

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:08

Anna Ribas Encamp

Ja fa un any que Laura Mas és al capdavant d’Encamp. Un any que ha estat marcat per la pandèmia de coronavirus, però la cònsol major vol ser optimista i mirar cap endavant, amb la voluntat de dur a terme els projectes que la crisi ha aturat.



Què li demana al 2021?

Que no hi hagi pandèmia. Ens hem adonat que amb tota la resta podem tirar endavant i que és secundari, però tenir una pandèmia és dramàtic per a totes les situacions, sobretot per a les persones que han perdut un ésser estimat de la família o un amic. Tota la resta ho podem fer i ho podem tirar endavant. Al 2021 li demano que acabi la pandèmia i molta salut, res més.



Què han après de la crisi?

Que les adversitats ens uneixen. Estic profundament agraïda a tots els treballadors del comú perquè des del 13 de març tots han estat capaços de reorganitzar-se, adaptar-se i fer tasques que no són les que tenen assignades. Han fet el que ha calgut.



Presenten un pressupost ambiciós per al 2021.

Tenim un pressupost d’uns 32 milions d’euros, dels quals 10 són en inversió. És un import molt elevat, però volem apostar per dur a terme tots els projectes als quals ens vam comprometre. La pandèmia ens ha aturat i ens ha estat complicat tirar endavant segons quins projectes, però ara hem posat tota la llenya al foc, hem de ser conscients que només queden tres anys de mandat. Per tant, hem encaminat tots els projectes i el 2021 n’hem de tirar endavant una gran part.



No els ha fet respecte l’evolució de la pandèmia?

Hem estat conscients de la situació i hem fet una valoració de les finances però som positius i pensem que al mes de maig estarem en una situació més normalitzada. Som conscients que podem patir una petita davallada en els ingressos, però el comú té múscul econòmic suficient per tirar endavant aquests 10 milions d’euros en inversions.



Com està el projecte de les cases prefabricades socials?

La pandèmia ens va aturar moltes coses. Tot i que internament hem treballat perquè quan poguéssim dur-les a terme, estiguessin a punt; aquest projecte el tenim aturat. Durant el confinament, es va publicar al BOPA que s’havien d’aturar totes les adjudicacions de les administracions, així que durant tres o quatre mesos vam estar totalment parats quant a contractacions i inversions. Però un exemple de la feina interna és el nou parc, que de seguida que vam poder, vam treure el concurs d’idees. És un projecte molt gran, i sinó no hauria estat possible avançar-lo.



Què espera del nou parc?

S’ha de convertir en el centre neuràlgic dels ciutadans i esdevenir una zona de lleure, un espai verd on la reactivació i els esdeveniments es duguin a terme. També és molt important que sigui apte i estigui pensat per a tothom, aquesta és la premissa. Vam fer una reunió amb els guanyadors i els vam dir que ho volem fer de pressa, no volem trigar més a fer realitat el projecte que han triat els ciutadans.



També tenen en marxa l’embelliment de la parròquia.

Després de la remodelació del centre volem acabar de fer l’embelliment dels nuclis tradicionals i ara tenim la prioritat en el de les Bons, on tenim moltíssimes visites perquè hi ha el conjunt romànic de Sant Romà de les Bons. També hem inclòs al pressupost arreglar totes les voravies de les zones secundàries de la parròquia. Ara mateix tenim la voravia del centre arreglada però ens preocupen algunes zones residencials, on estan molt malmeses, i cada any fins al 2023 hi dedicarem una partida molt important. Al Pas de la Casa, continuem les obres d’embelliment que es van dur a terme en els entorns de l’església de Sant Pere i aquest 2021 farem el carrer Sant Jordi, que és una entrada molt important al Pas i volem que aquella zona també estigui remodelada i embellida.



Què busca el comú a la zona del llac d’Engolasters?

Tenir tota la zona de Pardines i llac d’Engolasters amb potencial per atraure turistes, que hi hagi activitats de tot tipus i també volem potenciar Cortals Aventura, la Baronia i tota aquesta vall que és extraordinària quant a vistes, amb el Funicamp, i, per tant, hem de ser molt més atractius. Estem treballant per saber quin tipus d’activitats té pensades el comú, però la idea és que el concurs sigui obert, com s’ha fet amb el parc. Hi haurà uns requisits mínims.



Amb el confinament, es busca la muntanya més que mai.

De fet, tenim un altre projecte en el qual hem estat treballant durant aquests mesos de pandèmia que és el circuit verd per la solana. Érem conscients que havíem de potenciar la naturalesa, caminar, passejar i l’esport en família. Fins ara comptàvem amb el camí de les Pardines, però a l’hivern es fa difícil circular perquè és obac i sovint està glaçat. En canvi, tenim una solana espectacular pel que fa a les vistes i la neu hi dura poc, per això el nostre compromís era fer un circuit verd per la solana. Estem dissenyant diversos itineraris per triar quin seria el més adequat i després treure un concurs per poder-lo fer realitat.



Quina és la situació del concurs de Saetde?

Hem estat treballant internament i hem avançat moltíssim. Estem en la fase de com s’hauria de liquidar la societat per poder fer una nova concessió. Estem en converses molt favorables amb la societat i de moment tot va en bon camí. És cert que ens havíem marcat el primer trimestre del 2021 per tancar aquesta nova concessió, però la pandèmia ha provocat que durant uns quants mesos se’ns fes complicat reunir-nos, però s’ha avançat moltíssim.



Els deu haver afectat l’ajornament de l’obertura de pistes.

Penso que el Govern va prendre la decisió correcta, no podria haver estat una altra perquè no podíem donar l’esquena al problema ni als veïns francesos. Va ser una decisió consensuada.