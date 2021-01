Andorcarn acomiada una part de la seva plantilla

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:30

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Andorcarn, el principal majorista de productes carnis a Andorra, va comunicar durant el matí del 31 de desembre l'acomiadament a una part de la seva plantilla. La decisió va agafar per sorpresa el personal de l'empresa, ja que va ser totalment inesperada i va generar molta angoixa per les dates en què es va comunicar, hores abans del Cap d’Any.



Fonts de la plantilla van confirmar al Diari la retallada de personal, cosa que no acaben d'entendre perquè, segons van afirmar, i havia la possibilitat d'acollir-se a un ERTO per sis mesos sense necessitat de fer acomiadaments. Les mateixes fonts no van poder concretar el nombre exacte d'afectats, encara que van precisar que és una part important dels treballadors.



El sector ha rebut amb sorpresa els acomiadaments d’Andorcarn, perquè l’empresa sempre s'havia caracteritzat pel bon tracte als seus treballadors i als clients. A falta d’informació oficial, tot indicar que la baixada de comandes per la no arribada de turistes estaria darrere d’aquesta mesura.