La despesa en ordre públic i seguretat va ser de 53 milions

La xifra del 2019 representa un augment del 5,8% respecte a l’any anterior

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:27

Andorra la Vella

La despesa en ordre públic i seguretat, que inclou el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), es va situar en 53,3 milions d’euros l’any 2019, segons va exposar el departament d’Estadística. Aquest import suposa un augment de la despesa de 5,8% respecte al 2018. Tanmateix, significa el 12,2% de liquiditat del pressupost total de Govern (sense comptar ni actius ni passius financers), més el del Tribunal Constitucional, el del Consell Superior de la Justícia, el del Raonador del Ciutadà i el de l’APDA, sis dècimes més en relació amb l’exercici anterior, i representa un 1,9% respecte al PIB.



Aquest augment de les despeses s’explica, principalment, pels increments relatius als costos en justícia, que van créixer en 2,82 milions d’euros durant l’any 2019, sobretot a causa de les despeses en infraestructures, és a dir, en la construcció de la nova seu de la Justícia.



El departament d’Estadística també va publicar l’últim dia de l’any l’estimació semidefinitiva per a l’any 2019 del PIB nominal, que se situa en els 2.818,4 milions d’euros, xifra que suposa una variació interanual del 3,4% respecte de l’any 2018. D’altra banda, el PIB real es va situar en 2.674,5 milions, amb un creixement anual del 2%. D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per capita suposa un total de 36.347 euros l’any 2019, és a dir, una variació anual positiva de l’1,6%, mentre que el PIB real per capita se situa en 34.490 euros, un increment del 0,2% respecte a l’any anterior.