L'oficina de l'habitatge atén 440 consultes

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:08

Redacció Andorra la Vella

L’oficina de l’habitatge impulsada pel Govern per tal d’oferir informació i orientació a la ciutadania sobre aquesta matèria va tancar l’any havent gestionat 440 consultes que s’han atès presencialment, per telèfon o via correu electrònic. La majoria han estat telefòniques (264) i el menor nombre, presencials (66). El servei va obrir portes a l’edifici de Casa Motxilla de la capital el 25 de febrer, pocs dies abans que s’hagués de decretar el confinament per la pandèmia i, per tant, el servei va tancar l’atenció presencial entre el 16 de març i el 29 de maig. El telèfon i el correu electrònic van seguir operatius.



Quant a les consultes més freqüents, la major proporció, un 31,80%, van estar relacionades amb demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar per obtenir els diferents ajuts de l’administració de l’habitatge, el pla Renova, ajuts ocasionals o el nou programa d’impuls per a l’emancipació dels joves. Un 10,89% de les consultes van ser per informació sobre la pròr­roga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar d’acord amb la Llei de mesures urgents. Un 7,50% tenien relació amb el preavís del llogater a l’arrendador per rescindir el contracte. També s’han donat consultes lligades a la reducció del lloguer en cas de formalització d’un ERTO (6,59%), als consums i els seus repartiments (6,50%), i a desperfectes i reparacions (3,18%). Alhora s’han registrat demandes d’informació variades, que representen un conjunt del 33,54%, com ara les relatives a documentació a presentar per sol·licitar l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials.