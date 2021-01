No hi podran sotmetre el 100% de la plantilla i passen d’assumir el 25% del sou al 40%

Els hotelers carreguen contra la nova Llei dels ERTO Un hotel tancat durant la segona onada de la pandèmia. Fernando Galindo

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:15

Redacció Andorra la Vella

Les tres associacions que representen el sector hoteler, la Unió Hotelera d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic i Autèntics Hotels d’Andorra, van expressar la seva “indignació i malestar” sobre la decisió del Govern de “no reconèixer” que la seva activitat “està directament afectada i restringida per les mesures adoptades per les autoritats estrangeres dels països veïns” que limiten l’arribada de turistes. Una situació que, denuncien, es manté des del mes d’octubre i sense una data aproximada de millora.



El sector va expressar el seu enuig vers les condicions dels nous ERTO a través d’un comunicat conjunt. Un dels punts que més polèmica han generat entre els hotelers és que ja no poden tenir el 100% de la plantilla en reducció de jornada laboral o suspensió temporal dels contractes de treball, ja que la nova llei determina que no poden tenir més del 75% de la plantilla en ERTO. A més, amb els nous ERTO, l’empresa haurà d’assumir una quantitat salarial superior, passant del 25% actual al 40% a partir de l’1 de gener, que és quan entra en vigor la nova llei. Tot plegat en un moment que, reiteren, la mobilitat està restringida per les mesures adoptades per autoritats estrangeres.



Les tres associacions destaquen que segueixen patint dificultats econòmiques i que la situació vers l’arribada de turistes no ha canviat. A més, se’ls requereix presentar tota la documentació novament per als nous ERTO, la qual ja tenen. Tanmateix, exposaven que “no entenem que sí que hagin estat reconeguts altres agents econòmics amb igual o menys impacte directe en l’arribada de turistes que en el nostre cas”. I afegien que “demanem al Govern que tingui en compte la realitat actual de tots els agents econòmics del país per no caure en discriminacions intersectorials”.

D’altra banda, els professionals del sector hoteler destacaven que “no podem acceptar que l’activitat del nostre sector no estigui emparada en el punt IV de l’article 13” de la nova llei, que determina que aquesta “està afectada o restringida per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limitin l’arribada de turistes”.