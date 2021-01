Els amos del Palau de Gel acusen el comú de rebel·lia

Actualitzada 02/01/2021 a les 05:59

MOBILITZACIÓ CIUTADANA PER MANTENIR LES INSTAL·LACIONS

Diversos ciutadans de la parròquia van promoure una recollida de signatures per salvar el Palau de Gel. Els fulls es van distribuir a diferents locals de la parròquia, des de Soldeu fins a Canillo, i en establiments com bars, restaurants i, fins i tot, alguna botiga esportiva. Fonts properes a la mobilització van explicar que la recollida de firmes havia estat satisfactòria. I la voluntat dels organitzadors era presentar el recull al servei de Tràmits del consistori. Els ciutadans lamenten que no s’hagi arribat a un acord en una infraestructura que no només acull la pista de gel, sinó també l’escola bressol, la piscina i l’auditori.

Sense sorpreses d’última hora en l’afer Palau de Gel. El cònsol i director de l’ens, Francesc Camp, no es va presentar per fer l’entrega de claus un cop acabat el termini el 31 de desembre. Una actitud que l’advocat de la propietat, Jaume Bartumeu, va titllar de “preocupant pel paper institucional que ha de tenir un comú, que és complir i fer complir la llei i les normes”. És per a aquest motiu que la propietat ha decidit portar el comú a la Batllia: “Les conseqüències jurídiques de tot això les haurà de definir la Batllia a partir de la demanda de desnonament que el comú ens obliga a interposar amb la seva actitud de rebel·lia envers el contracte.”El dia abans de l’esgotament del termini, el consistori va fer arribar una carta a la propietat exposant que el cònsol no es presentaria a l’entrega de claus i que els rebria el cap de manteniment. “Amb tot el respecte cap a ell, suposa un menyspreu per als qui havíem de fer la visita perquè el cònsol va voler assumir el càrrec de director”, va valorar. Sobre la carta prèvia a la no aparició de Camp, Bartumeu va destacar que “el més preocupant és que un cònsol manifesti a uns ciutadans, amb els quals el comú té un contracte, que no pensa complir-lo i que no pensa tornar les claus el dia que s’acaba el contracte [el 31 de desembre], i això quan ja fa set mesos que se’ls va avisar a través d’una carta que es va enviar el dia 21 de maig i ells van rebre el dia 22”.L’escenari actual, segons va apuntar l’advocat de la propietat, és que el comú “busca mantenir-se contra la llei, ja que un contracte és la llei entre les parts, en l’ocupació d’uns locals la possessió dels quals hauria d’haver retornat el 31 de desembre”. No va ser així: faltaven pocs segons per arribar a les onze del matí quan Bartumeu, els propietaris i Xavier Granyó, del saig, entraven per la porta del Palau de Gel i el cap de manteniment els informava que el cònsol no hi era. Va provar de trucar-li i no van obtenir resposta, tampoc l’esperaven.Respecte a la possibilitat d’arribar a un acord entre les dues parts i per què no s’hi havia arribat, Bartumeu va assegurar que “els meus clients han demostrat una bona voluntat i unes ganes de trobar solucions més enllà del raonable, i davant ens hem trobat una posició de no voler negociar ni dialogar, sinó imposar. I amb aquesta mala manera de fer, qui ha trencar la possibilitat d’acord ha estat el senyor cònsol”.