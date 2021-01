Salut detecta 49 positius nous i l'UCI suma un altre pacient i se situa amb quatre

Actualitzada 02/01/2021 a les 18:09

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha notificat 49 positius per Covic nous respecte ahir, que han fet pujar la xifra de casos totals a Andorra fins als 8.166, dels quals 7.309 corresponen a la segona onada. El nombre de casos actius continua creixent i en pocs dies ha passat dels 400 i escaig als 619 actuals, mentre que les altes totals són 7.463.



De la seva banda, el nombre d'ingressats per Covid a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha tornat a créixer per segon dia consecutiu. Després de l'increment significatiu d'ahir, amb set persones més, el centre s'ha situat avui amb 26 pacients, dos més respecte ahir. D'aquests, 22 es troben a planta i els quatre altres són a l'UCI, un dels quals requereix ventilació mecànica. A més, cal sumar els cinc usuaris de Salita que es troben a la planta Covid del Cedre arran d'un brot a la residència.



Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 8 aules que estan sota vigilància activa, de les quals només una esta aïllada completament i set de manera parcial. A més, hi ha 23 classes en vigilància passiva

