Brot de coronavirus a Salita amb la detecció de set positius

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:13

Redacció Andorra la Vella

Arrenca l’any amb una mala notícia: la detecció d’un nou brot de casos de coronavirus a la residència Salita. En el darrer cribratge setmanal de detecció de la Covid-19 que es porta a terme als diferents centres sociosanitaris del país, el Govern va detectar sis residents positius, cinc dels quals són asimptomàtics i un presenta un quadre lleu, i un professional sanitari del centre. Els sis padrins han estat traslladats a la planta d’hospitalització geriàtrica d’El Cedre. Arran de la detecció del brot, el Govern va procedir a realitzar les enquestes epidemiològiques pertinents per trobar l’origen dels contagis entre els padrins.



D’altra banda, Salut va diagnosticar 66 casos més de coronavirus al país. Des de l’inici de la pandèmia de SARS-CoV-2, ja s’han contagiat un total de 8.049 persones al Principat, 7.192 de les quals corresponen a la segona onada.



Actualment, però, el total de casos que es mantenen actius és de 533. Quant a la pressió hospitalària, hi ha 17 persones ingressades a l’hospital de Meritxell, de les quals 16 es troben a planta i a la unitat de cures intensives només n’hi ha una, que es troba en una situació d’intubació i ventilació mecànica.



Cal destacar que des que va començar la pandèmia, 7.432 persones han superat la malaltia, mentre que 84 han perdut la vida. La incidència del virus a les aules deixa, a hores d’ara, tretze classes sota vigilància passiva: quatre de totalment confinades i nou en una situació d’aïllament parcial. A més, 27 estan en vigilància passiva.



El país està experimentant un augment de casos diaris per dos motius: perquè s’ha augmentat el nombre de tests que es realitzen i per la incidència de les festes de Nadal. Així ho va indicar el ministre portaveu, Eric Jover, que destaca que “és evident que una major socialització provoca més risc”. Abans de les festes es diagnosticaven uns 25 casos diaris i ara se supera la seixantena.