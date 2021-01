Set ingressats més per Covid a l'hospital en només un dia

El nombre d'hospitalitzats creix fins a 24 i l'UCI suma dos pacients més que ahir

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 01/01/2021 a les 18:05

Redacció Andorra la Vella

El nombre d'ingressats per Covid a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha patit un dels creixements en un dia més significatius en el que portem de segona onada. Segons ha informat el SAAS, hi ha set ingressats més respecte ahir, passant dels 17 als 24. A més, l'UCI compta amb dos pacients nous i n'acumula tres, dels quals un es manté sota ventilació mecànica, mentre que a planta hi ha 21 ingressats. D'altra banda, la planta Covid del Cedre suma 5 residents del brot de Salita, un menys que ahir.