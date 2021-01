Portugal retira Andorra de la llista de paradisos fiscals

El govern de Lisboa ho va aprovar el 29 de desembre i ha entrat en vigor avui

Andorra no forma part des d'avui de la llista de paradisos fiscals de Portugal. El govern de Lisboa ho va aprovar el passat 29 de desembre i la decisió ha entrat en vigor avui després que dijous fos publicada la mesura al Diari Oficial de la República. Portugal, segons el text publicat, atén així la demanda del Govern de revisar l'enquadrament del Principat en aquesta llista. Ho fa després del parer positiu de l'Autoritat Tributària i Duanera que dona per verificades les condicions, en els termes legalment establerts, per retirar Andorra de la llista de països, territoris i regions amb un règim clarament més favorable.

